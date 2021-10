Rohr-Prüfarbeiten: Arbeiter stirbt nach Verpuffung

per Mail teilen

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Betriebsgelände eines Energieversorgers im Stuttgarter Osten ist am Freitagmorgen ein Mann tödlich verletzt worden. Der 55-jährige Mitarbeiter des Energieversorgers hatte laut Polizei in einer Halle auf dem Betriebsgelände Rohre überprüft. Dabei soll es zu Überdruck und einer Verpuffung gekommen sein, in deren Folge der Mann tödlich verletzt wurde. Feuerwehr und Rettungsdienst versuchten erfolglos, ihn zu reanimieren, teilte die Polizei mit. Die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kam, sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie bei einem Arbeitsunfall üblich seien außerdem das Regierungspräsidium und die Gewerbeaufsicht eingeschaltet worden.