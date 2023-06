per Mail teilen

Die größte Blume der Welt, die Titanenwurz, steht in Stuttgart an der Uni Hohenheim vor der Blüte - bereits zum zweiten Mal. Fans können das Spektakel im Livestream verfolgen.

Eine gigantische Blüte soll am Mittwoch oder Donnerstag in den Hohenheimer Gärten ihre ganze Pracht zeigen. Die Fans der Titanenwurz können das seltene Spektakel im Sammlungsgewächshaus der Universität Hohenheim verfolgen. Zudem bietet die Uni Hohenheim einen Livestream an.

Titanenwurz gilt als größte Blume der Welt

Für das Betrachten der Blüte mit dem Namen "Surprise" aus der Ferne spricht dabei, dass die Titanenwurz einen aasähnlichen Geruch verbreitet. Die Pflanze gilt als größte Blume der Welt und blüht nur ein bis zwei Tage.

So sah die Blüte der Titanenwurz 2021 im Zeitraffer aus:

Manche Dinge muss man nicht unbedingt live erleben: Wie sich die Blüte eines #Titanenwurz öffnet zum Beispiel, das stinkt nämlich leider zum Himmel. Aber ein tolles Schauspiel, heute in den Botanischen Gärten der @UniHohenheim in #Stuttgart. pic.twitter.com/PhSjDqXgMo

Mit dem Gestank nach Aas und Kot täuscht die Pflanze aus den Regenwäldern Sumatras in Indonesien vor, ein verwesender Kadaver zu sein. Außerdem heizt sie sich auf rund 38 Grad auf, um den Gestank weit zu verbreiten. Das lockt Insekten zur Eiablage an, wobei sie zugleich die Blüte bestäuben.

Trotz des Geruchs hatte die erste Blüte der Pflanze vor zwei Jahren tausende Besucher angelockt. "Wir sind schon sehr gespannt, ob unsere Surprise diesmal die Größe der Blüte von 1,30 Metern aus dem Jahr 2021 übertreffen wird", sagt der wissenschaftliche Leiter der Einrichtung Helmut Dalitz. Die Hohenheimer haben ihr Exemplar 2019 als Knolle aus dem Frankfurter Palmengarten erhalten.