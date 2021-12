Autobahn 8 bei Gruibingen: Schafe bei Lkw-Brand gerettet

Auf der Autobahn 8 ist am Freitagvormittag bei Gruibingen (Kreis Göppingen) ein Tiertransporter in Brand geraten. Mehrere hundert Schafe konnten gerettet werden. Die Fahrerkabine sei vermutlich auf Grund eines technischen Defekts in Brand geraten und wurde völlig zerstört, teilte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm dem SWR mit. Mit Hilfe eines herbeigerufenen Schäfers seien die Schafe am Rande der Fahrbahn gesammelt und eingezäunt worden. Die genaue Anzahl der Schafe stehe noch nicht fest, so der Sprecher. Die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart musste zeitweise gesperrt werden. Es kam zu einem langen Stau.