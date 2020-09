Ein Video von Aktivisten der SOKO Tierschutz e.V. über Tierquälerei im Gärtringer Schlachthof hat Ermittlungen ausgelöst. Die Tierschützer wollen diese Ermittlungen unterstützen.

Eingepferchte Schweine in einem Tierhaltungsbetrieb (Symbolbild). obs/SOKO Tierschutz e.V.

Das dreiminütige Video der Tierschutzorganisation über Misshandlungen von Tieren im Schlachthof von Gärtringen hatte das Landratsamt von Böblingen auf den Plan gerufen. Die Ermittler im Landratsamt können nun das gesamte Filmmaterial der Tierschützer auswerten, nicht nur die bereits in sozialen Netzwerken veröffentlichten und geschnittenen Filmsequenzen aus dem Schlachthof.

Mehrere tausend Gigabyte Material

Ein Sprecher der Organisation Soko Tierschutz hat am Dienstag gegenüber dem SWR angekündigt, das ganze Filmmaterial an das Landratsamt Böblingen weiter zu geben. Das Landratsamt ist für die Kontrolle des Schlachthofes zuständig. Es handelt sich um mehrere mehrere tausend Gigabyte Videomaterial. Dieses Material will das Landratsamt auch an die Staatsanwaltschaft weitergeben, die strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat.

Momentan läuft der Schlachtbetrieb unter der Aufsicht von zwei Mitarbeitern des Veterinäramtes weiter.