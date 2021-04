Am Wochenende haben Unbekannte Schafe und Hühner in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) gestohlen und brutal getötet. Nun ist ein weiteres totes Lamm gefunden worden - dieses Mal im Neckar.

Im Neckar bei Kirchheim ist ein weiteres totes Tier gefunden worden. Es handelt sich laut Polizei um ein an den Beinen gefesseltes Lamm. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Das Lamm war an den Beinen gefesselt und wurde am Dienstagabend treibend im Neckar bei Kirchheim (Kreis Ludwigsburg) gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich ebenfalls um eines der Tiere handelt, die in der Nacht zum Freitag von einem Gartengrundstück in Besigheim gestohlen wurden.

Die Polizei hat noch keine heiße Spur

Insgesamt sind vier Schafe und Lämmer, 19 Hühner und ein Hahn geköpft beziehungsweise in der Enz ertränkt worden. Die Enz mündet bei Besigheim in den Neckar. Der Fundort in Kirchheim befindet sich neckarabwärts von der Enzmündung.

Eine heiße Spur hat die Polizei bislang nicht. Mehrere Tierschutzorganisationen sowie Privatpersonen haben mittlerweile Belohnungen für Hinweise ausgesetzt. Allerdings habe man noch keinen Hinweis bekommen, teilte Peta am Mittwoch mit. Die Tierschutzorganisation hat 1.000 Euro ausgelobt.