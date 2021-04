In Besigheim (Kreis Ludwigsburg) geht die Polizei einem besonders brutalen Fall von Tierquälerei nach. Lämmer und Hühner sollen geköpft worden sein. Ein Tatwerkzeug wurde gefunden.

Tierquäler haben in Besigheim mehrerer Tiere ums Leben gebracht - darunter auch ein Schaf. Warum ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild)

In der Nacht zum Freitag sollen Unbekannte zwei Lämmer von einem Gartengrundstück in Besigheim gestohlen haben. Zwei Tage später - in der Nacht zum Sonntag - sollen sie wieder in das Gartengrundstück eingebrochen sein und dabei ein Schaf, ein weiteres Lamm, 19 Hühner sowie einen Hahn gestohlen haben.

Schafe wurden in der Enz ertränkt

Der Tierbesitzer entdeckte am Sonntag eine Axt. Mit dieser sollen die Tiere außerhalb des Grundstücks geköpft und anschließend in die Enz geworfen worden sein. Ein Schaf und ein Lamm seien ebenfalls tot in der Enz gefunden worden. Sie sind offenbar ertrunken, nachdem ihnen die Täter die Beine zusammengebunden hatten.

Zeugen sollen sich melden

Die Motivation der bislang unbekannten Täter ist laut Polizei noch völlig unklar. Personen, die in der Nacht zum Freitag oder in der Nacht zum Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Enz und der Brücke zur Kronenstraße gemacht haben oder Hinweise zur Identität des oder der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt (Telefon: 07142 405-0) zu melden.