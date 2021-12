Verband Region Stuttgart wählt Theologen Lahl zum Regionaldirektor

per Mail teilen

Der Verband Region Stuttgart hat mit Alexander Lahl seinen künftigen Regionaldirektor gewählt. Die bisherige Amtsinhaberin Nicola Schelling bekam dagegen nur drei Stimmen.

Der künftige Regionaldirektor des Verbands Region Stuttgart heißt Alexander Lahl. Der Theologe wurde am Mittwoch mit der knappen Mehrheit von 43 Stimmen im zweiten Wahlgang gewählt. Er setzte sich damit gegen drei weitere Bewerber durch.

Im Interview mit SWR-Moderatorin Diana Hörger berichtet er, ob ihn der Wahlsieg überrascht hat.

Lahl tritt voraussichtlich im Frühjahr sein Amt an. Er vertritt dann für acht Jahre den Verband Region Stuttgart, leitet die Verbandsverwaltung und vollzieht die Beschlüsse der Regionalversammlung.

Der künftige Regionaldirektor des Verbands Region Stuttgart, Alexander Lahl, und der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart, Thomas Bopp, nach der Wahl. VRS / Leif Piechowski

Der neue Regionaldirektor wohnt in Nürtingen

Alexander Lahl ist seit 2015 Geschäftsführer der Pflegeunternehmen der Stiftung Liebenau und des Pflegeunternehmens der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Meckenbeuren. Davor war der 51-Jährige Geschäftsführer des katholischen Stadtdekanats in Stuttgart. Er wohnt mit seiner Familie in Nürtingen (Kreis Esslingen).

In seiner Vorstellungsrede im Verband Region Stuttgart sprach er insbesondere die Neuausrichtung der Region an: Sie solle zu einer zukunftsorientierten und nachhaltigen, klimaneutralen und erfolgreichen Wirtschaftsregion werden.

Die Region stehe in den kommenden Jahren vor großen Veränderungen, die zu bewältigen seien, beispielsweise im wirtschaftlichen Bereich.

"Ich sehe als ganz wesentlichen Faktor, dass wir die Menschen in der Region noch weitaus miteinbeziehen müssen - sonst werden wir den Transformationsprozess nicht wirklich gut gestalten können."

Der Verbandsvorsitzende Thomas S. Bopp, der der Regionalversammlung vorsteht, beglückwünschte Lahl als künftigen Regionaldirektor. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Lahl und bin sicher, dass wir ein gutes Team werden."

Niederlage für Amtsvorgängerin Schelling

Die amtierende Regionaldirektorin Nicola Schelling hatte sich nach acht Jahren zur Wiederwahl gestellt und nur drei Stimmen erhalten. Sie wird den Verband Region Stuttgart Ende März 2022 verlassen.