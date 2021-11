Theodor Heuss Preis an Maja Göpel

In Stuttgart ist am Samstag zum 56. Mal der Theodor Heuss Preis verliehen worden. Die Auszeichnung stand diesmal unter dem Jahresthema "Über Corona hinaus: Kreative Solidarität statt Ausgrenzung". Der Preis ging an die Transformationsforscherin Maja Göpel. Die Theodor Heuss Stiftung würdigt mit der Auszeichnung, dass Göpel in einer Zeit des Umbruchs Möglichkeiten aufzeigt, wie ein sogenanntes "gutes Leben" für alle möglich wird, hieß es am Samstag bei der Preisverleihung im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Maja Göpel erhalte den Preis für ihr wissenschaftliches und bürgerschaftliches Engagement, mit dem sie seit ihrer Jugend auf lebendige Nachhaltigkeit im weitesten Sinne ziele. Mit dem nach dem ersten Bundespräsidenten benannten undotierten Preis wurden seit 1965 unter anderem die Bundespräsidenten Gustav Heinemann und Richard von Weizsäcker, der Autor Günter Grass, der Künstler Christo und die Hilfsorganisation Terre des Hommes ausgezeichnet.