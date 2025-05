Stuttgart: Moldauer Präsidentin Sandu mit Theodor Heuss Preis geehrt

Die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, ist am Samstag mit dem Theodor Heuss Preis ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt.

Für ihr außergewöhnliches Engagement für Demoraktie und Menschenrechte in ihrem Heimatland ist die Präsidentin Moldaus mit dem 60. Theodor Heuss Preis geehrt worden. Wie die Theodor Heuss Stiftung mitteilt, konnte Sandu nicht persönlich in Stuttgart anwesend sein. Sie feierte am Tag der Verleihung ihren 53. Geburtstag, hatte aber eine Video-Botschaft geschickt .

"Demokratie ist nichts, was uns in den Schoß gefallen ist, sondern etwas, wofür wir gekämpft haben."

In ihrer Videobotschaft sagte sie: "Demokratie ist nichts, was uns in den Schoß gefallen ist, sondern etwas, wofür wir gekämpft haben." Wie alle jungen Demokratien sei auch die in Moldau zerbrechlich, doch sie werde immer stärker. Die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen Sowjetrepublik hätten Rechtsstaatlichkeit der Korruption und Frieden der Provokation vorgezogen, so die Präsidentin des südosteuropäischen Landes. Moldau ist seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat.

Theodor Heuss Medaillen für drei Projekte

Neben dem Theodor Heuss Preis wurden auch drei Theodor Heuss Medaillen verliehen. Sie ehren Projekte, die sich für die Demokratie in Europa stark machen. Die Initiative Campo della Pace bringt junge Menschen aus Deutschland und Italien am Ort eines SS-Massakers in Italien zu einem Friedenscamp zusammen.

Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa organisiert Treffen zwischen jungen Menschen aus Deutschland, Polen, Tschechien, der Ukraine und Belarus. Der Verein Treibhaus im sächsischen Döbeln ist ein Zentrum mit innovativen Projekten zu Kunst, Kultur, Bildung und Sport.

Die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung trägt den Namen des ersten Bundespräsidenten und zeichnet jedes Jahr Persönlichkeiten und Initiativen aus, die sich für Demokratie und Bürgerrechte engagieren.