Theaterhaus gründet mit Fördergeldern des Bundes neue Tanzkompanie

Das Theaterhaus Stuttgart ruft seine zweite Tanzkompanie ins Leben. Mit "Gauthier Dance JUNIORS" will das Theaterhaus den Tanz zukunftsfähig machen. Mit der Gründung der Tanzgruppe gehe für den Künstlerischen Leiter Eric Gauthier ein jahrelanger Traum in Erfüllung, heißt es vom Theaterhaus Stuttgart. Die sechsköpfige Company setzt sich aus Ballettschulabsolventinnen und Absolventen zwischen 18 und 22 Jahren zusammen und soll auch eine Zielgruppe in diesem Alter erreichen. Die Tanzgruppe soll unter anderem an Schulen und Bildungseinrichtungen mit speziellen Bildungs-Formaten auftreten. Anfang 2023 soll die Gruppe vollständig sein. Möglich machte die Kompanie-Gründung ein frisch aufgelegtes Förderprogramm des Bundes.