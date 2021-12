Studentisches Wohnen in Stuttgart extrem teuer

Wohnen in Stuttgart ist für Studenten so teuer wie fast nirgends in Deutschland. Das besagt eine aktuelle Studie. Nur in einer anderen großen deutschen Unistadt zahlen sie mehr.

Lange haben Studierende drauf gewartet, dass der Präsenzunterricht an Unis und Fachhochschulen wieder möglich ist. Ab Oktober können Studierende nun zumindest teilweise in den Hörsaal zurückkehren. Deshalb suchen viele Studierende zum neuen Semester eine Wohnung oder ein WG-Zimmer: Viele waren während der Corona-Pandemie gar nicht erst ausgezogen, sondern hatten aus dem "Kinderzimmer" heraus studiert. Eine aktuelle Studie der MLP Finanzberatung hat nun berechnet: Stuttgart ist die zweitteuerste Stadt für Studenten in ganz Deutschland.

"Wir beobachten den Wohnungsmarkt in Stuttgart mit Sorge."

Höhere Kosten trotz höherem Bestand

750 Euro Warmmiete müssen Studierende demnach für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Hochschulnähe zahlen. Nur München ist mit 802 Euro teurer. Karlsruhe liegt mit einem Preis von knapp 600 Euro auf Platz sechs. Für die Studie wurden laut MLP Daten aus Zeitungsinseraten und Internetportalen untersucht. Die Kosten sind hoch, obwohl im letzten Jahr deutlich mehr Wohnraum in Stuttgart geschaffen wurde.

Eine Grafik der MLP Studie zeigt das Angebot an neuen Wohnungen in Deutschland MLP Statistisches Bundesamt

Angespannter Wohnungsmarkt in Stuttgart

Die Studentenvertretung STUVUS der Uni Stuttgart bestätigt die angespannte Situation. Vorstandsvorsitzender Matthias Erhardt sagte dem SWR, man betrachte den Wohnungsmarkt in Stuttgart mit Sorge. Auch die Wohnplätze des Studierendenwerks Stuttgart werden bis Oktober alle belegt sein, so die Pressesprecherein Anita Bauer gegenüber dem SWR.

"Die Nachfrage nach Wohnraum steigt wieder durch den Präsenzunterricht."

Lange Warteliste beim Studentenwerk für Wohnplätze

Bereits 2.900 Studierende haben sich beim Studentenwerk auf die Warteliste für ein Zimmer setzen lassen. Hier zahlt man monatlich im Schnitt 291 Euro warm. Das Studierendenwerk bietet insgesamt rund 6.700 Wohnplätze in der Region an, etwa in Stuttgart Mitte, Ludwigsburg, Esslingen oder Vaihingen.

Mieten für Studenten steigen weiter

Sowohl Stuttgart als auch München waren schon 2020 Spitzenreiter. Nach den Berechnungen der Studie sind Stuttgart und auch Karlsruhe in Baden-Württemberg zwar überdurchschnittlich teuer, aber in beiden Städten sanken die Preise zuletzt um 2,6 und 1,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. MLP begründet den Rückgang mit einer Zunahme des Wohnangebots. In der Untersuchung wurden 30 Studienstandorte in Deutschland miteinander verglichen. Im Schnitt stiegen die Mietpreise um rund 1,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr an.