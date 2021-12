Lange haben Studierende drauf gewartet- jetzt geht es wieder los. Präsenzunterricht ist an Unis und Fachhochschulen ab Oktober wieder möglich- zumindest in Teilen. Und das bedeutet in vielen Fällen: Zimmersuche. Doch wohnen ist teuer- besonders in der Landeshauptstadt. Eine neue Studie hat berechnet- nur München ist noch teurer als Stuttgart für Studierende. Diana Hörger hat sich auch bei Suchenden umgehört: