Die Umtriebe zur Nacht auf den 1. Mai haben in der Region Stuttgart traditionell zu einigem Schabernack geführt. Die Polizei fuhr allerdings nur kleine Einsätze, hauptsächlich wegen Ruhestörung. Der einzige größere Vorfall in der Region ereignete sich in Breech, einem Ortsteil von Börtlingen im Landkreis Göppingen. Hier haben Unbekannte in der Nacht auf den 1. Mai den Maibaum umgesägt. Er fiel auf einen Toilettenwagen, der dort für die Festivitäten rund um den Feiertag aufgestellt worden war. Der Schaden an Baum und Toilettenwagen beträgt 13.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Das hat dann nichts mehr mit Spaß zu tun, bemerkt die Polizei. Das Polizeirevier Uhingen geht einem Tatverdacht nach und hat die Ermittlungen aufgenommen.