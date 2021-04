per Mail teilen

Urlauber, die per Flugzeug nach Deutschland zurückreisen, müssen sich ab sofort kurz vor der Abreise auf Corona testen lassen. Das trifft vor allem Touristen, die derzeit auf Mallorca sind.

Fällt der Test positiv aus, müssen die Touristen auf der Insel bleiben. Am Stuttgarter Flughafen werden am Dienstagnachmittag und frühen Abend zwei Maschinen aus Mallorca erwartet, ebenfalls zwei Flugzeuge starten am Dienstag von Stuttgart aus auf die Ferieninsel.

Wer zahlt die Quarantäne im Urlaubsland?

Für die Kosten einer möglichen Quarantäne auf Mallorca müssen die Reisenden in der Regel selbst aufkommen, heißt es beim Bundesgesundheitsministerium. Die Mallorca Zeitung hingegen zitiert in ihrer Ausgabe vom Samstag das balearische Gesundheitsministerium und kommt zu dem Schluss, dass Urlauber, die in einem Covid-Quarantänehotel der Inselregierung unterkommen, dieses über die Europäische Krankenversicherungskarte abrechnen können. Bei Pauschalreisen würde zudem die Covid-Protect-Versicherung greifen, diese gibt es den Angaben nach ohne Aufpreis zum Reisepaket dazu.

Nach Aufhebung der Reisewarnung sind bereits tausende Deutsche nach Mallorca geflogen. Bis Ostermontag soll es insgesamt mehr als 500 Flugverbindungen zwischen der Baleareninsel und Deutschland geben.

Die von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Vorgaben sollen vorerst bis zum 12. Mai gelten. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, mit dem Ziel, dass durch Urlaubsreisen die Infektionszahlen nicht weiter in die Höhe gehen, heißt es bei der Bundesregierung.