Testmöglichkeiten an den Feiertagen in der Region Stuttgart

Die Region Stuttgart bietet an unterschiedlichen Orten Testmöglichkeiten an. Einige Teststationen haben auch über die Feiertage geöffnet - ein Überblick.

Seit dem 13. November 2021 hat jede Bürgerin und jeder Bürger wieder mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest.

Stuttgart testet bis Mitternacht

Einige Teststationen in der Region Stuttgart sind über die Feiertage und auch an Neujahr geschlossen. Es gibt aber auch ein paar Zentren, an denen man sich über Weihnachten und an Neujahr testen lassen kann. Im Covid Schnelltest-Zentrum in Stuttgart-Mitte in der Theoder-Heuss-Straße 32, kann man beispielsweise am 24. Dezember ab 8:15 Uhr bis kurz vor Mitternacht einen Termin für einen Test buchen. Genauso funktioniert es am ersten Weihnachtsfeiertag. Am 26. Dezember kann man Termine bis abends um 20 Uhr vereinbaren. An Silvester ist die Anmeldung wieder von morgens um acht Uhr bis Mitternacht möglich und an Neujahr startet die Terminvergabe wieder ab 8 Uhr und geht bis knapp 23 Uhr.

Böblingen und Esslingen testen am Vormittag

Ebenfalls eine Testmöglichkeit für einen Antigentest bietet das Corona-Schnelltest-Zentrum in Böblingen (Kremser-Straße 5). Über Weihnachten (24. bis 26. Dezember) kann man sich hier jeweils von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr testen lassen. Auch an Sylvester sind diese Testfenster möglich. An Neujahr gibt es eine Terminvergabe von 10 Uhr bis 20 Uhr.

In Esslingen kann man im Neuen Rathaus am 24. und am 25. Dezember Termine von 7 Uhr bis 13 Uhr buchen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist hier geschlossen. Aber von 27. bis 31. Dezember ist es wieder möglich, sich von 7 Uhr bis 13 Uhr testen zu lassen.

Bei der Teststation muss jeder, der sich testen lassen will einen Lichtbildausweis mitbringen, damit man seine Identität nachpfüfen kann. Kinder und Jugendliche können sich auch mittels Kinderreisepasses oder mittels eines Schülerausweises ausweisen.

Landrat in Böblingen setzt auf die Impfung

Im Landkreis Böblingen gibt es 125 Teststellen, doch Landrat Roland Bernhard (parteilos) setzt bei der Bekämpfung der fünften Welle vor allem aufs Impfen. Die Impfquote ist mit 63 Prozent niedriger als der Landesschnitt.