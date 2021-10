Tempolimit für Stadtbahnen auf Löwentor-Brücke

An der Löwentorbrücke im Stuttgarter Norden sind bei einer Routinekontrolle Schäden entdeckt worden. Deshalb führt die Stadt nun auf der Brücke ein Tempolimit für die Stadtbahnen ein. Ab sofort dürfen Stadtbahnen auf der Brücke nur noch 30 km/h fahren. Weil Autos leichter sind und die Brücke weniger belasten, gilt das Tempo-30-Limit für diese nicht, hieß es. Die Brücke sei zwar nicht einsturzgefährdet, trotzdem seien wegen der Schäden Maßnahmen nötig. Mittelfristig sei außerdem ein Neubau der Brücke zwingend erforderlich, so die Stadt weiter. Erste Planungen, wie das mit möglichst geringer Belastung für den Verkehr gelingen könne, laufen an. Grund für die Schäden an der Brücke soll vor allem Streusalz sein, das der Stahlbetonkonstruktion zugesetzt hat.