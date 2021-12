An Weihnachten sind viele einsam, andere kommen in großer Runde zusammen. Doch manchmal entstehen daraus auch Konflikte. Die Telefonseelsorge hat an den Feiertagen meistens Hochbetrieb.

Weihnachten – alle Jahre wieder freut man sich auf das Fest. Meist im Kreise der Familie, der Freunde, der Verwandten und dann, ja gerade dann knallt es: Ein falsches Wort, ein falscher Blick können genügen und die weihnachtliche und friedliche Stimmung ist dahin. In diesem Jahr kommt ein Thema dazu, dass die Telefonseelsorge und die psychologische Beratungsstellen auch in Stuttgart schon seit Monaten beschäftigt – das Thema Corona. Oft gibt es dazu unterschiedliche Ansichten. "Corona bereitet zum Teil tiefe Gräben in Familien. Und das wird natürlich jetzt besonders an Weihnachten noch einmal offensichtlich." Gabriele Stark, Leiterin der Beratungsstelle "Ruf und Rat" bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart, kennt das Thema bereits aus der Telefonseelsorge vom vergangenen Jahr. Dieses Jahr komme verschärfend hinzu, dass sich innerhalb der Familien sich Spaltungen ergeben, weil manche Menschen geimpft sind und vielleicht sogar geboostert, und andere Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Corona: Gräben tun sich auch in den Familien auf Man könne wohl das Thema vermeiden und unter den Teppich kehren, so Stark, doch schwierig werde es, wenn das Thema direkt angesprochen werde. "Dann könnte sich auch beweisen, ob man auch in diesen Tagen Konflikte aushält", so Stark. Es gehe darum, dass man sich nach einem kurzen Knall auch wieder zusammenreißt - und schließlich das Beste aus der Situation macht. Ansteckungsgefahr schwingt oft mit bei den gemeinsamen Treffen Neben der Konfliktvermeidung gehe es auch um die Ansteckungsgefahr bei größeren Zusammenkünften. Man sollte im Vorfeld versuchen sich zu entscheiden, ob man einen Besuch machen möchte oder eine Einladung ausschlagen, rät die Expertin. Die Enttäuschung ist oftmals groß, wenn die Entscheidung gegen ein Treffen ausfällt. Beraterin Stark empfiehlt in solchen Fällen, Besuche lieber zu verschieben als abzusagen. Wer damit nicht zurecht kommt oder andere Probleme hat, kann sich auch in der Region Stuttgart an die Telefonseelsorge wenden, die Telefonnummer lautet 0800-1110111.