Telefonbetrüger haben von einem älteren Ehepaar aus Magstadt (Kreis Böblingen) 50.000 Euro erbeutet. Eine Frau hatte sich am Telefon als Tochter des Ehepaars ausgegeben und behauptet, in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen zu sein und ein Strafverfahren nur mit einer Geldzahlung abgewendet werden könne. Noch am gleichen Tag übergab das Ehepaar das vermeintliche Schmerzensgeld.