Im Prozess um Drogenhandel und verbotene Munition vor dem Landgericht Stuttgart hat der Angeklagte ein Teilgeständnis abgelegt.

Zugegeben hat der Verteidiger des 48Jährigen, dass der Mann Munition in seiner Wohnung in Waiblingen gelagert hatte. Die Rund 260 Schuss verschiedener Kaliber, Waffen und Drogen hatte die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung im Oktober 2020 sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Handwerker vor, die Drogen in den Niederlanden gekauft und damit in Deutschland gehandelt zu haben. Ob sogar der Tatbestand des bewaffneten Drogenhandels zutrifft, soll auch der Prozess klären. Die Verteidigung hat ausgeführt, dass der Mann selbst Drogen konsumiere und damit nur ein geringer Teil der vorgefundenen Drogen verkauft werden sollte.