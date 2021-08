per Mail teilen

Der Softwareanbieter Teamviewer aus Göppingen ist einer der Gewinner der Pandemie und wächst weiter. Allerdings nicht so deutlich wie erwartet. Für dieses Jahr werden daher nur noch Umsatzerlöse von gut 525 Millionen Euro angepeilt. Heute hat das Unternehmen seine Halbjahreszahlen veröffentlicht. Die Summe aller im ersten Halbjahr gestellten Rechnungen liegt 22 Prozent höher als im Vorjahr, teilte Teamviewer in Göppingen mit. Wobei im zweiten Quartal lediglich eine Steigerung von 18 Prozent verzeichnet wurde. Während das Unternehmen die meisten neuen Abonnenten aus der ersten Welle des Corona-Lockdowns 2020 halten konnte, wurden andere Verträge für Home-Office-Lösungen weniger verlängert als ursprünglich erwartet. Die Abonnentenzahl stieg dennoch auf 623.000 an. Die Teamviewer Software ermöglicht den Zugriff auf andere Computer, zum Beispiel für die Fernwartung.