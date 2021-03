Der Aktienkurs des Göppinger Softwareanbieters Teamviewer ist an der Börse eingebrochen - kurz nach der Bekanntgabe eines Sponsoren-Deals mit dem englischen Fußballclub Manchester United. Fünf Jahre lang wird das Göppinger Unternehmen Trikotsponsor bei den Engländern. Mit dieser Vereinbarung investiere Teamviewer erheblich in seine globale Markenpositionierung, heißt es am Freitag in einer Mitteilung. Gleichzeitig musste Teamviewer wegen der hohen Kosten des Sponsoren-Deals bei seinem Gewinnziel zurückrudern. Gemessen am gesenkten Ausblick nimmt das Unternehmen mindestens 35 Millionen Euro mehr im laufenden Jahr für Werbung in die Hand. An der Börse ging der Aktienkurs auf Talfahrt. Das Papier verlor zeitweise mehr als zehn Prozent.