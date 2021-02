per Mail teilen

Das Göppinger Unternehmen Teamviewer wird für den Finanzinvestor Permira immer mehr zur Goldgrube. Die Beteiligungsgesellschaft hat wieder hohe Gewinne mit dem Verkauf von Anteilen gemacht.

Börsengang Teamviewer SWR

Am Dienstagabend brachte der Finanzinvestor Permira mehr als 13 Millionen Aktien für 587 Millionen Euro bei großen Investoren unter. 870 Millionen Euro hatte Permira in das Göppinger Softwareunternehmen Teamviewer investiert - und bislang insgesamt rund 5,5 Milliarden Euro eingenommen.

Teamviewer einer der großen Corona-Gewinner

Permira hält noch immer 20 Prozent der Anteile an Teamviewer. Das Göppinger Unternehmen ist mit seiner Fernwartungssoftware einer der großen Gewinner der Corona-Krise. Der Aktienkurs hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie in Europa mehr als verdoppelt. Permira will nun drei Monate lang keine weiteren TeamViewer-Aktien mehr auf den Markt werfen.