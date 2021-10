TeamViewer steigt in den Bildungsmarkt ein

per Mail teilen

Der Göppinger Softwareanbieter TeamViewer wird künftig auch eine Lösung für den Online-Unterricht anbieten. Das teilte das Unternehmen mit. "TeamViewer Classroom" soll der neu entwickelte Online-Unterricht heißen. Wie das Göppinger Unternehmen mitteilte, soll die Software eine interaktive Zusammenarbeit in Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen ermöglichen. Mit der neuen Software wären nicht nur Meetings möglich, sondern zum Beispiel auch das gemeinsame Bearbeiten von hochgeladenen Dokumenten oder Echtzeitumfragen für Lerngruppen. Nach Unternehmensangaben wäre die Software die erste vollständig datenschutzkonforme Lösung, sowohl in Deutschland als auch in der EU, ohne dass man dafür einen Drittanbieter benötigen würde.