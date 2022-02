Tausende protestieren gegen Corona-Maßnahmen

In der Region Stuttgart sind am Montagabend wieder tausende Personen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Rund 8.000 Demonstrantinnen und Demonstranten hat die Polizei in und um Stuttgart gezählt - bei knapp 90 Veranstaltungen. Die Hälfte davon haben in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen stattgefunden. 19 Corona-Demos gab es im Rems-Murr-Kreis, 15 im Kreis Esslingen und 3 Demonstrationen im Kreis Göppingen. Auch in Stuttgart waren etwa 400 Menschen zusammengekommen, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Größere Vorkommnisse hat es laut Polizei nicht gegeben. Die Demos seien allesamt ruhig verlaufen.