Tatverdächtiger nach Raub in Bankfiliale ermittelt

Nach dem Überfall auf eine 42-jährige Frau Mitte Januar in einer Bankfiliale in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) haben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 34-Jährige befindet sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm schweren Raub vor. Denn er soll im Januar eine 42-Jährige abends im Vorraum einer Bank überfallen haben. Mit einer Maske im Gesicht habe er sie gezwungen, Bargeld abzuheben und es ihm zu übergeben, so der Vorwurf. Danach sei er geflüchtet. Nach intensiven Ermittlungen fiel der Verdacht schließlich auf den 34-Jährigen, der den Angaben zufolge bereits polizeibekannt ist.