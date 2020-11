Nach den Ausschreitungen im Sommer in Stuttgart haben die Ermittler inzwischen 120 Tatverdächtige identifiziert. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt.

113 der Tatverdächtigen sollen sich unmittelbar an den Angriffen auf Beamte und Ladengeschäfte in der Stuttgarter Innenstadt beteiligt haben. Sieben weitere Tatverdächtige stehen im Verdacht, geplünderte Gegenstände wie Handys oder teure Kleidungsstücke in ihrem Besitz gehabt oder zum Kauf angeboten zu haben. 22 der Tatverdächtigen befinden sich aktuell in Untersuchungshaft, gegen 45 weitere wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Bei den Krawallen im Juni hatten sich vor allem junge Männer in der Stuttgarter Innenstadt Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert.