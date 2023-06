Stecken zwei Jugendliche hinter Banküberfällen in Winnenden und Berglen?

Drei Mal sind Kunden in den vergangenen Wochen im Rems-Murr-Kreis beim Geld einzahlen oder abheben am Bankautomat überfallen worden. Möglicherweise gibt es jetzt einen Ermittlungserfolg.

Die drei Überfälle auf Kundinnen und Kunden an Bankautomaten in Winnenden-Birkannsweiler und in Berglen-Oppelsbohm (beide Rems-Murr-Kreis) hängen zusammen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitgeteilt. Die Polizei hat nun zwei tatverdächtige Jugendliche ermittelt, doch eindeutig sind die sichergestellten Beweise offenbar nicht.

Tatverdächtige wurden wieder frei gelassen

Das zuständige Amtsgericht hatte genehmigt, dass bei den beiden Jugendlichen Durchsuchungen stattfinden dürfen, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei den Durchsuchungen am Freitagnachmittag haben die Ermittler Beweise sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Für einen Haftbefehl hätten die Beweise jedoch nicht ausgereicht, erklärte ein Polizeisprecher auf SWR-Nachfrage, daher seien die beiden nach dem Abschluss der Durchsuchungen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen zu einer möglichen Tatbeteiligung der beiden Jugendlichen dauerten derzeit noch an.

Die Überfälle auf die Bankkunden, die Geld am Bankomat eingezahlt oder abgehoben hatten, hatten sich am 14. und 29. Mai in Winnenden-Birkmannsweiler und am 1. Juni in Berglen-Oppelsbohm ereignet. Die Täter hatten mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet und waren geflüchtet.