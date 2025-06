Richy Müller-Interview zu seiner Rolle in Tarzan: "Niemand weiß, ob ich es kann"

Ab Mitte Juni ist Schauspieler Richy Müller auf der Musical-Bühne im Stage Theater in Stuttgart zu sehen. Warum die Rolle körperlich eine Herausforderung ist, sagt Müller im Interview.

Schauspieler Richy Müller ist normalerweise für seine Rolle als Tatorkommissar Thorsten Lannert bekannt. Diesen Sommer tauscht er das Filmset aber gegen die Musicalbühne ein. Er wird als Wildjäger Clayton im Musical Tarzan im Stage Palladium Theater in Stuttgart zu sehen sein, das erste Mal diesen Samstag. Der SWR hat ihn kurz vor seiner Premiere getroffen.

SWR Aktuell: Sie mussten 69 Jahre alt werden um Ihr Debut als Musicalschauspieler zu geben. Hätten Sie sich das jemals gedacht?

Müller: Nee. Ich habe 2003 einen Film gedreht, da habe ich einen U-Bahn-Fahrer gespielt. Wenn mich jemand 2002 gefragt hätte, was wäre denn Ihre Wunschrolle, dann hätte ich nie gesagt: U-Bahn-Fahrer. Bei mir kommt alles auf mich zu, ich bin kein Planer. Ich bin dann aber in der Lage, die Gelegenheit zu ergreifen.

Richy Müller in seiner Rolle als Wildjäger bei den Proben mit Tarzan-Darsteller Terence van der Loo. SWR

SWR Aktuell: Seit Jahrzehnten sieht man Sie und Ihre Frau oft bei der Premiere von aktuellen Musicals. Was fasziniert Sie so an Musicals?

Müller: Die Vielfältigkeit. Es sind Menschen, die spielen können, die toll singen und sich toll bewegen können und dann natürlich in dem Fall die toll geschriebene Musik von Phil Collins. Ich komme ja da unten aus den Katakomben hochgefahren, weil wir einen Berg erklimmen im Stück und dann kommen wir in die Situation, wo die Gorillas hausen. Wenn ich da unten auf die Plattform gehe und die Musik einsetzt, bekomme ich einfach Gänsehaut.

SWR Aktuell: Wie war die Arbeit für Sie an Tarzan?

Müller: Wunderbar. Ich bin hier sehr willkommen und gut aufgenommen worden. Alle sind total nett, jeder grüßt, alle freuen sich, dass ich hier bin, obwohl niemand weiß, ob ich es kann (lacht).Die Probearbeit war super, die Hauptcasts haben sich immer zur Verfügung gestellt. Es ist wie die Schauspielschule, kreativ arbeiten und sich spüren - auch körperlich, denn durch diese Kämpfe sind es natürlich Sachen, die man nicht andauernd macht. Es gibt ja diesen Spruch, "Kannst du überhaupt noch einen Purzelbaum?" Und plötzlich muss ich mich da rumrollen. Aber es ging gut und es war schön.

SWR Aktuell: War es sehr anspruchsvoll, das zu erarbeiten?

Müller: Absolut. Ja, finde ich schon. Es ist nicht so, dass ich das mal schnell abliefere. Ich will mein Bestes geben und ein guter Clayton werden. Ich will alles wissen und das so gut wie möglich machen.

SWR Aktuell: Sie sind in Stuttgart bislang als Tatort-Kommissar Thorsten Lannert bekannt. Ist es etwas Besonderes, jetzt ausgerechnet in Stuttgart auf der Musical-Bühne zu spielen?

Müller: Natürlich. Stuttgart ist wie eine zweite Heimat geworden. Man kennt mich hier. Wir werden gemocht und das merke ich natürlich, wenn ich in Stuttgart bin und durch die Stadt gehe. Es ist schon etwas Besonderes, dass ich hier jetzt auf der Bühne stehe für die Stuttgarter. Ich glaube, die Leute freuen sich, dass ich das mache und ich freue mich, dass ich es machen darf.