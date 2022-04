Tarifverhandlungen in der Spedition- und Logistikbranche starten

per Mail teilen

In Ludwigsburg beginnen am heutigen Dienstag die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Speditions- und Logistikbranche. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Forderungen vor den Tarifverhandlungen heute deutlich gemacht. Es geht um 7,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die rund 120.000 Beschäftigten der Speditions- und Logistikbranche in Baden-Württemberg. Außerdem sollen Auszubildende besser bezahlt werden - Verdi fordert 90 Euro mehr Lohn pro Monat und Ausbildungsjahr. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll maximal zwölf Monate betragen. Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeberverband Speditionen und Logistik Baden-Württemberg finden im Schlosshotel Monrepos statt.