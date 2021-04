Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Gerhard Bosch, erwartet schwierige Tarifgespräche. Kurz vor der Tarifrunde für die rund 120.000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel untermauert die Arbeitnehmer-Gewerkschaft Verdi am Freitag in Stuttgart ihre Forderungen. Diese beinhalten Einkommensverbesserungen von 5,5 Prozent beziehungsweise mindestens 150 Euro für Angestellte im Groß- und Außenhandel. Zudem will die Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde und mehr Geld für Auszubildende durchsetzen. Die Forderungen von Verdi sind aus Sicht der Arbeitgeber unangemessen. Die Corona-Pandemie habe zu einer extrem hohen Belastung im Groß- und Außenhandel geführt, erklärt Gerhard Bosch, Verhandlungsführer der Arbeitgeber. Verdi-Verhandlungsführer Bernhard Franke dagegen sagte: die Beschäftigten sollten nach ihrem harten Arbeitsleben ein Leben in Würde und ohne finanzielle Not führen können, auch in Zeiten einer Pandemie. Die Tarifgespräche für die Branche gehen am kommenden Montag los.