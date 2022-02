Tankstelle in Fellbach überfallen - Fahndung per Hubschrauber erfolglos

per Mail teilen

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagabend eine Tankstelle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) überfallen. Die beiden Männer hatten um kurz nach 21 Uhr die Tankstelle betreten. Einer der Tatverdächtigen sei daraufhin hinter den Tresen gegangen und habe den Angestellten mit einem Schraubendreher bedroht, berichtet die Polizei. Er schubste den Mitarbeiter demnach zur Seite und entriss ihm den Kasseneinsatz. Die beiden Täter, deren Alter auf 16 bis 20 Jahre geschätzt wird, flüchteten daraufhin. Eine Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, war auch noch am Freitagmorgen erfolglos geblieben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.