In Tamm hat es am Donnerstag einen großen Polizeieinsatz gegeben. Einsatzkräfte durchsuchten zwei Schulen. Die Polizei hielt sich mit Informationen zunächst zurück.

Die Polizei hat zwei Schulen in Tamm (Kreis Ludwigsburg) am Donnerstag geräumt. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte, wurde dem Polizeiposten Tamm gegen 13:45 Uhr mitgeteilt, dass eine Person die Realschule in der Rilkestraße betreten habe. Diese sei möglicherweise mit einer Schusswaffe bewaffnet.

Polizei hat gesamte Schule durchsucht

Zahlreiche Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin das Gebäude der Realschule sowie das der benachbarten Grundschule. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte hätten die Gebäude geordnet verlassen, teilte die Polizei weiter mit. Es seien keine verdächtigen Personen im Gebäude angetroffen worden. Der Polizeieinsatz wurde gegen 15:30 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand.

Bereits zuvor hatte ein Polizeisprecher eine Gefahr für die Bevölkerung verneint. Er bat trotzdem darum, den Bereich zu meiden, um ein Verkehrschaos zu vermeiden.