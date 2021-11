Region Stuttgart: Aktionen zum "Tag gegen Gewalt an Frauen"

Der 25. November am Donnerstag ist der weltweite "Tag gegen Gewalt an Frauen". Es geht an diesem Gedenk- und Aktionstag um die Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Aktionen gibt es auch in der Region Stuttgart. So beteiligen sich etwa die Stadt Ludwigsburg und der Landkreis Ludwigsburg an der Mitmachaktion unter dem Motto "Wir brechen das Schweigen", einem bundesweiten Hilfetelefon. 2020 wurden allein im Kreis Ludwigsburg fast 800 Personen Opfer von Häuslicher Gewalt, überwiegend Frauen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Betroffene sprechen aus Scham und Angst nicht über das Erlebte. In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wollen Mitglieder des Hilfenetzes am Rathaus über ihr Hilfeangebot informieren. Stuttgart beteiligt sich in Form einer Fahnenaktion der Frauenrechtsorganisation Terre Des Femmes.