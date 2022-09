Tag des offenen Denkmals: Eröffnung in Esslingen

In Esslingen wird am Samstagabend der Tag des offenen Denkmals 2022 eröffnet. In diesem Jahr steht er unter dem Motto: "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz".

130 Veranstaltungen haben die Stadt Esslingen und das Landesdenkmalamt zum diesjährigen Tag des Denkmals am Samstag und Sonntag organisiert. Mit dabei unter anderem klassische Führungen, Kleinkunsttheater und verschiedene Lichtinstallationen. Veranstaltungen bis tief in die Nacht Los geht’s am Samstagabend mit einem offiziellen Festakt und Veranstaltungen bis tief in die Nacht. Dabei wird an verschiedenen Orten der Stadt Musik gespielt so beispielsweise mit Albhörnern, dem Esslinger Glockenspiel und Trompeten. Der Tag des Denkmals stellt in Esslingen Denkmale wie die alten Fachwerkhäuser der Stadt in den Fokus, aber auch neue Denkmale wie das Esslinger Behördenzentrum.