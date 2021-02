per Mail teilen

Viele Feuerwehren informieren am Donnerstag bei Twitter über ihre Einsätze. In Baden-Württemberg ist unter anderem auch die Feuerwehr aus Stuttgart dabei.

"Schauen Sie rein unter #112live!", twitterte das baden-württembergische Innenministerium am Donnerstagmorgen. "Danke an alle Beschäftigten der Leitstellen für ihre lebenswichtige Arbeit! #TagdesNotrufs". Die Branddirektion der Stadt Stuttgart informiert am Donnerstag tagsüber auf Twitter über ihre Arbeit und ihre Einsätze, teilte die Stadtverwaltung mit.

📣 Achtung, Achtung: Das #Twittergewitter in #Stuttgart geht los ⚡️! Wir freuen uns, euch heute live dabei zu haben. Schaut doch auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen der anderen Städte mal rein. #TagdesNotrufs #112live #Stuttgart112 🚨🧯🚒👩‍🚒👨‍🚒 https://t.co/eCRK1qXffh Stadt Stuttgart, Twitter, 11.2.2021, 8:00 Uhr

Die EU-Institutionen hatten den 11. Februar - wegen der Zahlenkombination im Datum (11.2.) - zum jährlichen Europäischen Tag des Notrufs 112 erklärt. Damit soll die europaweite Gültigkeit der Telefonnummer bekannter gemacht werden. Anrufer bekommen hier in Notsituationen kostenlos Hilfe von Feuerwehr und Rettungsdienst.