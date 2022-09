Tag der Heimat am Sonntag in Stuttgart

Am Sonntag wird der "Tag der Heimat" begangen. In Stuttgart findet die landesweit zentrale Gedenkveranstaltung des Bundes der Vertriebenen statt. Auch ein Kongress ist geplant.

Der Tag steht dieses Jahr unter dem Motto "Vetriebene und Spätaussiedler: Brückenbauer in Europa". In Stuttgart werden am Sonntag um 11 Uhr Kränze am Vertriebenenmahnmal am Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt niedergelegt. Anschließend folgt am Nachmittag eine Kundgebung und eine Festveranstaltung in der Stuttgarter Liederhalle. Die Festrede hält der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Rainer Wieland.

Der "Tag der Heimat" geht auf eine Kundgebung am 6. August 1950 vor dem Neuen Schloss in Stuttgart zurück, bei der die Charta der deutschen Heimatvertriebenen verkündet wurde.