Verknappung bei Tafeln durch Preisanstieg bei Energie, Kraftstoff und Lebensmitteln

Der Preisanstieg für Energie, Kraftstoff und Lebensmittel belastet auch die Tafeln in der Region. Das hat unter anderem die Fildertafel heute mitgeteilt. Sie erhalten weniger Obst und Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte. Gleichzeitig steige die Zahl derer, die auf günstige Lebensmittel angewiesen sind, heißt es von den Tafelverbänden. Auch private Hilfstransporte aus der Bevölkerung, die Lebensmittel direkt in die Ukraine oder an die polnische Grenze bringen, Hamsterkäufe aus Unsicherheit oder Abriss der Lieferketten durch den Krieg sorgen für die Verknappung. Man habe schon jetzt nicht mehr genug für alle Kunden, teilte die Fildertafel mit ihren drei Standorten im Kreis Esslingen mit. Man sei auf mehr Spenden angewiesen, auch damit die Tafel-Kunden die neu hinzu gekommenen Flüchtlinge aus der Ukraine nicht als "Konkurrenz" erleben.