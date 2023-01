Im Sommer 2022 ist der Körper einer 17-Jährigen aus Asperg am Ufer der Enz gefunden worden. Nun soll dem Tatverdächtigen der Prozess gemacht werden.

Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart hat einen 35-Jährigen wegen Mordes angeklagt. Dem Mann wird vorgeworfen, im Sommer 2022 die 17-jährige Tabitha aus Asperg (Kreis Ludwigsburg) erwürgt zu haben. Ihm wird vorgeworfen, die junge Frau im vergangenen Juli in Ludwigsburg nahe einer Bahnunterführung absichtlich, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Prozess soll vor dem Landgericht Stuttgart stattfinden

Bisher geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Täter und Opfer sich kannten. Das Mädchen soll versucht haben, den Kontakt zu dem 35-Jährigen abzubrechen. Nach einem Streit bei einem Waldstück bei Markgröningen, soll der Mann sich auf den Oberkörper des Mädchens gekniet und sie erwürgt haben.

Der Tatverdächtige befindet sich bereits seit fast einem halben Jahr in Untersuchungshaft. "Am Tag, an dem der Körper des Mädchens gefunden wurde, wurde der Verdächtige bereits festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht", teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage mit. Wann der Prozess vor dem Landgericht beginnt, steht noch nicht fest. Das muss nun das Landgericht entscheiden.

Jugendliche aus Asperg wurde tagelang gesucht

Fünf Tage nach ihrem Verschwinden war die tote Jugendliche nahe der Enz in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) gefunden worden.