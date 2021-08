per Mail teilen

Die Internationale Kommission für Vermisste Personen ist gerade in Deutschland unterwegs. Sie sammelt Blutproben von aus Syrien stammenden Menschen, und Daten über Personen, die im syrischen Bürgerkrieg vermisst werden. Die Kommission versucht so Familien Gewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen zu verschaffen. Auch in Stuttgart wurden Blutproben genommen, berichtet Sandra Kolnik: