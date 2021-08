Durch Kriegswirren in Syrien ist das Schicksal vieler Menschen unklar. Mittels einer DNA-Datenbank soll auch Menschen in Stuttgart bei der Suche nach Familienangehörigen geholfen werden.

Der Krieg in Syrien hat hunderttausende das Leben gekostet und Millionen in die Flucht getrieben. Dabei ist das Schicksal von vielen unklar. Familien wurden auseinander gerissen. Viele wissen nicht, wo ihre Eltern, Geschwister Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen sind oder was mit ihnen passiert ist.

DNA-Abgleich per Blutentnahme

Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker will mithelfen und hat in Deutschland lebende Syrer aufgerufen ihr Blut abzugeben, um dann per DNA-Abgleich vermisste Menschen zu finden. Die Internationale Vermisstenkommission ICMP möchte daher die Angehörigen per DNA-Datenbank beim Suchen und Finden unterstützen. Anfang dieser Woche machen sie Station in Stuttgart. Denn auch schätzungsweise 15.000 Syrer sind nach Deutschland geflohen. "Man kann sich über die Website der Internationalen Kommission für Vermisste registrieren lassen, um sein Blut zum DNA-Abgleich untersuchen zu lassen", sagte der Historiker und Aktivist Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker dem SWR.

Das Genmmaterial wird in einer Datenbank gesammelt, damit sie dann mit DNA-Proben von Menschen abgeglichen werden kann, deren Identität sich sonst nicht ermitteln oder nachweisen ließe. In Syrien, wo seit über zehn Jahren ein Bürgerkrieg tobt, hat die ICMP Informationen über rund 21.000 Menschen gesammelt, die als vermisst gelten.