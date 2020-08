Claus Vogt wurde im Dezember 2019 zum VfB-Präsident gewählt und zugleich zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der VfB AG. Vogt ist VfB-Fan mit Leib und Seele. Der gebürtige Nürtinger ist mit 15 Jahren in den Verein eingetreten. In seinem Garten in Waldenbuch-Glashütte weht stolz die VfB-Fahne. Vogt gründete 2017 den Verein FC Fair Play, der sich dafür einsetzt die Fußball-Fankultur als schützenswertes Kulturgut bei der Unseco anerkennen zu lassen. Als VfB-Präsident lässt der Unternehmer Vogt durchaus Sympathie dafür erkennen, neue Regeln gegen die immer stärkere Kommerzialisierung des Profi-Fußball zu diskutieren.

