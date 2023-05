SWR Sommerfestival in Stuttgart: Sonne, Sound und viele Attraktionen

Bei herrlichem Sonnenschein ist das SWR Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz in vollem Gange. Die Festivalmeile bietet ein Mitmach-Programm für die ganze Familie.

Seit Freitagnachmittag bietet das SWR Sommerfestival viele Mitmachaktionen und ein Live-Programm. Die Menschen schlendern bei herrlichem Wetter über die Festivalmeile auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Hier können die Besucherinnen und Besucher mit VR-Brille die virtuelle Welt des öffentlich-rechtlichen Senders kennenlernen oder sich selber einmal vor oder hinter die Kamera stellen.

Wer sich einmal mit den Moderatorinnen und Moderatoren von "SWR Aktuell" messen möchte, kann das bei der Teleprompter-Challenge machen. Die Aufgabe: Nachrichten fehlerfrei und im richtigen Tempo vom Teleprompter ablesen und präsentieren.

Großer Andrang beim SWR Festival

Nach Meinung unserer SWR Reporterin Siri Warrlich ist dieses Jahr besonders viel los. Die Stimmung sei "wunderbar sommerlich". Beim Zelt, an dem man sich die VR-Brille aufziehen kann, kam es immer wieder zu Warteschlangen. Auch die "Foto-Box", bei der sich die Besucherinnen und Besucher ein Erinnerungsbild mit SWR-Hintergrund machen lassen können, ist sehr gefragt.

Auf der kleinen Bühne hat am Samstag der Gartenexperte Volker Kugel das Rennen gemacht. Der Mann mit dem grünen Daumen wurde von seinen Fans regelrecht belagert mit Fragen. Was, wann, wie pflanzen? Was ist die richtige Schädlingsbekämpfung? Was raten Sie bei der Düngung?

Auf der großen Open-Air-Bühne ist am Samstagabend Comedy unter anderem mit Markus Krebs und Atze Schröder angesagt. Am Sonntag wird mit "SWR1 Pop & Poesie in Concert" guter Sound der 80er-Jahre präsentiert.

Alle Attraktionen und die kompletten Tagesprogramme sind hier zu finden. Weitere Infos zu den Öffnungszeiten und zum Ticketverkauf ebenfalls online hier.