SWR Sommerfestival in Stuttgart: Konzerte, Open-Air-Kino und Mitmachaktionen

Bis Montag findet auf dem Schlossplatz das SWR Sommerfestival 2022 statt. Dabei präsentiert sich der SWR mit seinen Programmen. Wer will, kann sich wie vor der TV-Kamera fühlen.

Live-Konzerte, Open-Air-Kino und auch ein Blick vor und hinter die Kamera werfen: Das alles geht von Freitag bis Pfingstmontag, wenn der SWR und das Land Baden-Württemberg zum 13. SWR Sommerfestival einladen. Der Besuch des Tagesprogramms ist wie in den Vorjahren kostenlos.

Medien zum Anfassen und Ausprobieren - auf der Festivalmeile beim SWR Sommerfestival präsentiert sich das SWR Fernsehen und die Radiowellen. SWR Markus Palmer

Festivalmeile auf dem Sommerfestival: Blick hinter die Kulissen des SWR

Wer sich mit den Profis von SWR Aktuell messen möchte, kann an der Teleprompter-Challenge teilnehmen. Dabei sollten Nachrichtentexte fehlerfrei und im richtigen Tempo gesprochen werden. Im Festivalstudio kann man SWR Moderatorinnen und Moderatoren treffen oder bei Live-Interviews mit dabei sein. Die Programmzelte auf der Festivalmeile sind am Freitag ab 16 Uhr und an den anderen Festivaltagen ab 12 Uhr geöffnet. Einen Überblick über das Programm auf der Festivalmeile gibt es hier.

SWR3 Konzert mit Tim Bendzko, Alice Merton und Parallel

Der Singer-Songwriter Tim Bendzko ist bekannt geworden mit "Nur mal schnell die Welt retten". Er macht den Konzertauftakt beim SWR Sommerfestival und steht am Freitagabend live auf der großen Bühne vor dem Neuen Schloss - genauso wie die Künstlerin Alice Merton und das Deutsch-Pop-Duo Parallel.

SWR1 Pop & Poesie in Concert am Samstag

Am zweiten Festivalabend startet die Kultshow "SWR1 Pop & Poesie in Concert" ihre "In the Air Tonight"-Tour beim SWR Sommerfestival. Dabei werden Radio-Hits übersetzt und auf der großen Bühne von Schauspielerinnen und Schauspielern interpretiert.

SWR4 präsentiert Giovanni Zarrella auf dem Schlossplatz

Am Pfingstsonntag gehört die große Bühne dem SWR4 Open Air. Der Sänger und Moderator Giovanni Zarrella wird eine italienische Nacht feiern. Mit dabei ist auch die SWR Big Band.

Open-Air-Kino am Montag: Tatort-Premiere "Der Mörder in mir"

Zum Finale des SWR Sommerfestivals zeigt das SWR Fernsehen am Pfingstmontag die Premiere des Tatorts "Der Mörder in mir". Mit dabei sind die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz.

Live-Konzerte auf dem Stuttgarter Schlossplatz gehören zu den Höhepunkten des SWR Sommerfestivals. Hier ein Konzert von der Band Sportfeunde Stiller. (Archivfoto) dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Bernd Weißbrod

Der Zugang zum Festivalgelände erfolgt ohne Einlassbeschränkung oder G-Kontrolle. Alle weiteren wichtigen Fragen und Antworten zum SWR Sommerfestival gibt es hier.