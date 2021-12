Im Impfzentrum im SWR in Stuttgart sind ab Mittwoch auch Impfungen für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren möglich. Da nur eine begrenzte Anzahl an Kinderimpfstoff zur Verfügung steht, sind allerdings Terminbuchungen notwendig. Für die Kinderimpfungen mit BioNTech sind am Mittwoch zwischen 10 und 17 Uhr und am Neujahrstag zwischen 13 und 18 Uhr noch Termine verfügbar, so der Stand am Dienstagvormittag. Darüber hinaus gibt es noch Termine für Erwachsene am Mittwoch. Stuttgart ist nach einer Recherche von SWR Datenjournalisten unter allen Stadt- und Landkreisen der wichtigste für Kinderimpfungen. Im Olgahospital impft das Klinikum Stuttgart schon seit knapp zwei Wochen Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren.