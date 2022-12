So haben die SWR-Gewinner die Neubaustrecke erlebt

Bevor zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember alle Reisenden die neue Bahn-Schnellbahntrasse nutzen können, gabs für 150 SWR-Gewinner schon am Samstag eine exklusive Sonderfahrt.

Im Vorfeld der Inbetriebnahme der Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm hatte der SWR 150 Zugtickets für eine Fahrt am Samstag auf der Schnellzugtrasse verlost. 75 Gäste konnten in Stuttgart einsteigen, weitere 75 in Ulm. Neben exklusiven Eindrücken gabs für die SWR-Gewinnerinnen und -Gewinner am Samstag aber auch einen unerwarteten Zwischenstopp.

Mitgefahren ist auch SWR-Reporterin Ines Hennings. Sie schildert hier ihre Eindrücke:

Um 8:39 Uhr starteten die SWR-Gewinnerinnen und -gewinner pünktlich in Stuttgart am Hauptbahnhof los. Über die Albhochfläche ging es mit Tempo 250 bis zum Hauptbahnhof nach Ulm und von dort direkt wieder zurück nach Stuttgart - unter anderem über die Filstalbrücke und durch eine leicht mit Schnee bezuckerte Landschaft. Unterwegs standen Mitarbeitende des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm den Reisenden Rede und Antwort.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der SWR-Tickets zeigten sich von der Fahrt über die Neubaustrecke beeindruckt:

Außerplanmäßiger Halt: Stellwerksstörung in Plochingen

Zwei kurze außerplanmäßige Aufenthalte gab es auch: Von Ulm zurück nach Stuttgart musste der Sonderzug eine Minute in Wendlingen warten - wegen einer Stellwerksstörung in Plochingen. Eine weitere kurze Pause gabs kurz vorm Stuttgarter Hauptbahnhof, weil das Einfahrgleis noch nicht frei war. Dennoch kam der Sonderzug zwei Minuten früher am Stuttgarter Hauptbahnhof an als geplant.