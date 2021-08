Mit der Preview des neuesten Stuttgart Tatort hat am Abend das diesjährige SWR Sommerfestival begonnen. Vor der Kulisse des Neuen Schlosses fanden sich mehr als 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen ein. In Anwesenheit der Tatort-Kommissare Richi Müller und Felix Klare erntete der Tatort „Videobeweis“ großen Beifall. SWR-Intendant Kai Gniffke zeigte sich erfreut über die Zuschauerzahl und die Tatsache, dass das Festival stattfinden kann. Das geht heute mit dem SWR4 Tag weiter. An Ständen rund um den Schloßplatz präsentieren sich die Programme mit Mitmachaktionen, aber auch Informationen wie dem Fake-Finder, einem Programm zum Aufspüren von Falschmeldungen. Höhepunkt am Abend ist der Auftritt von Schlagerstar Beatrice Egli.