Die Lokführer der GDL haben ihren Streik beim Verkehrsunternehmen SWEG vorerst beendet. Laut dem Unternehmen muss allerdings weiterhin mit kurzfristigen Streiks gerechnet werden.

Bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) ist der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL vorerst beendet. Der Ausstand dauerte am Dienstag von 1 Uhr in der Nacht bis 10 Uhr am Vormittag. Alle Linien der SWEG Bahn Stuttgart seien massiv betroffen gewesen, teilte die SWEG mit. Immer wieder seien Züge ad hoc stehen gelassen worden oder seien entfallen.

Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hatte am Montagvormittag zu einem erneuten Streik aufgerufen. Dies betraf den Regionalverkehr der SWEG sowie der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS). Vor allem das Stuttgarter Netz und das Neckartal waren betroffen. Vereinzelt gab es auch Zugausfällen auf der der Zollern-Alb-Bahn.

Fahrgäste sollten sich im Internet informieren

Auch nach dem Streikende dauert es laut SWEG einige Zeit, bis der Schienenverkehr wieder normal verläuft. Fahrgäste werden deshalb gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren - zum Beispiel über die digitale Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn. Laut SWEG muss auch weiterhin mit kurzfristigen Streiks gerechnet werden.

GDL will für gesamten SWEG-Konzern verhandeln

In den vergangenen Monaten hatte die GDL schon mehrfach zu Arbeitsniederlegungen bei der SWEG aufgerufen. In dem Konflikt geht es darum, dass die GDL künftig nicht nur für die SBS, sondern für den gesamten SWEG-Konzern einen Tarifvertrag für die mehr als 500 Eisenbahner aushandeln möchte.

Die landeseigene SWEG lehnt das ab. Sie will die SBS - die ehemalige Abellio Rail Baden-Württemberg - nicht dauerhaft übernehmen. Die SWEG hatte die SBS zunächst für zwei Jahre übernommen, weil die Abellio-Tochter 2017 in finanzielle Schieflage geraten war.