DJ Sven Väth legt in Stuttgart auf dem Schlossplatz auf

,,Sven Väth und ich sind seit Jahren Freunde”, sagt der Esslinger Bildhauer Tobias Rehberger in SWR2. ,,Uns verbindet das Interesse am Anderen und am Grenzwertigen”. Der Frankfurter Techno-Pionier Sven Väth legt am 30. Juni auf dem Schlosslatz beim Kunstmuseum Stuttgart auf, wo derzeit Rehbergers Ausstellung ,,I do if I don’t” zu sehen ist. mehr...