Jugendliche greifen Supermarkt-Mitarbeiterin an

Eine Gruppe von fünf Kindern oder Jugendlichen hat in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) eine Supermarkt-Mitarbeiterin angegriffen. Die Kinder oder Jugendliche spielten nach Polizeiangaben an einem Einkaufswagen des Supermarktes in Remshalden herum und blockierten dadurch die Wagen. Eine Mitarbeiterin des Marktes sprach die Kinder demnach an und verwies sie des Platzes. Daraufhin schlug ihr einer aus der Gruppe nach Polizeiangaben in den Bauch. Ein Mädchen habe der Frau außerdem eine Pizza ins Gesicht geworfen und sie an den Haaren gezogen. Die Polizei in Remshalden sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.