Weder Schwimmer, Taucher noch ein Sonargerät können die Person im Wasser finden. Der See wird vorübergehend gesperrt.

Rettungsschwimmer und Taucher haben am Sonntagnachmittag im Aileswasensee im Kreis Esslingen nach einer Person gesucht, die ertrunken sein soll. Die Suche musste nach rund zwei Stunden erfolglos eingestellt werden, so der Einsatzleiter.

Passanten und Mitarbeiter der Rettungswache hatten eine Person im Wasser gesehen, die mit den Armen ruderte und unterging. Allerdings konnten weder Rettungsschwimmer noch hinzugezogene Rettungstaucher die Person finden, wie der Einsatzleiter bestätigte. Mit einem Sonargerät, das Objekte unter Wasser orten kann, hätten zwar zwei "markante Stellen" im See identifiziert werden können - die vermisste Person konnte nicht gefunden werden.

Aileswasensee wird gesperrt - Leiche kommt vermutlich an Wasseroberfläche

Der Aileswasensee bei Neckartailfingen soll laut der Einsatzleitung nun für drei Tage gesperrt werden. So soll verhindert werden, dass Passanten die Wasserleiche finden. Es werde davon ausgegangen, dass der oder die Tote in den nächsten Tagen an die Wasseroberfläche kommt. Zudem soll der See am Montag oder Dienstag erneut mit dem Sonargerät abgesucht werden.

An der Suche waren insgesamt 37 Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Esslingen und Reutlingen beteiligt, außerdem Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.